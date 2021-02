Inter: va avanti la trattativa tra Suning e Bc Partners per la cessione dei nerazzurri con il colosso cinese che ha in mente un’idea chiara

Mentre l'Inter avanza in campionato dopo la vittoria con la Lazio che l'ha riportata in cima alla classifica, ai piani alti Zhang e soci riflettono. Secondo il 'Corriere dello Sport', Suning e BC Partners stanno ancora trattando. Al momento l'unica offerta arrivata sembra essere proprio quella del fondo inglese. I vari investitori svedesi, arabi e degli USA, invece, non sembrano ancora aver presentato niente di concreto al tavolo del colosso di Nanchino. Per questo motivo, se dovesse chiudersi una trattativa in tempi brevi, si tratterebbe proprio di quella con BC Partners.

Nelle ultime ore, comunque, si sarebbe sviluppata un’idea chiara nella testa di Steven Zhang. Il presidente nerazzurro, infatti, vorrebbe conquistare con la ‘Beneamata’ lo scudetto prima di passare, eventualmente, il testimone a qualcun altro. Secondo alcune indiscrezioni provenienti da Londra, proprio il giovane presidente vorrebbe lavorare su un piano di salvataggio che non preveda le quote di maggioranza del ‘Biscione’: il tutto sarebbe in fase di sviluppo.