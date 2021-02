Calciomercato Inter: il futuro di Memphis Depay è ancora in bilico con tanti top club che in estate proveranno a prenderlo a zero. I dettagli

Il Coronavirus ha cambiato il modo di intendere il calciomercato (e non solo) ma i colpi in estate, molto probabilmente, non mancheranno. I più semplici da effettuare saranno gli acquisti in prestito e a parametro zero. E’ il caso di Memphis Depay, attaccante del Lione che ha il contratto in scadenza a giugno e potrebbe approdare a zero alla Juventus. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, tentativo in casa Roma | Controfferta shock

Calciomercato Inter, futuro Depay: la Juventus ci prova, i nerazzurri stanno a guardare

Secondo il ‘Corriere di Torino’, la Juventus starebbe facendo veramente sul serio per Memphis Depay. Il giocatore olandese classe 1994 piace a molti club europei; al Barcellona, con l’allenatore Ronald Koeman che lo conosce bene grazie all’esperienza da ct della Nazionale olandese, che però avrebbe frenato nell’ultimo periodo a causa delle difficoltà economiche del club. Il giocatore piace anche a Borussia Dortmund e Inter.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, rivoluzione mancina | Scambio e Juve beffata

Chi, però, ha fatto un vero e proprio passo avanti per Depay sono i bianconeri. I Campioni d’Italia, infatti, avrebbero offerto un contratto quadriennale a 5 milioni di euro a stagione oltre ad un ruolo da assoluto protagonista nella squadra allenata da Andrea Pirlo. Insomma, Agnelli e soci faranno di tutto per accaparrarsi il giocatore a zero mentre l’estate si avvicina…