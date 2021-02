La situazione economica dell’Inter potrebbe anche portare ad un addio estivo di Antonio Conte visto l’alto ingaggio. Dal Portogallo il possibile erede con un’idea in attacco

L‘Inter di Antonio Conte si giocherà una bella fetta di stagione nel derby di domenica pomeriggio contro il Milan. I nerazzurri puntano infatti tutto sul campionato per suggellare una stagione al contrario deludente dal punto di vista delle coppe. Il tecnico salentino è quindi pronto a fare all-in sullo scudetto per regalare una grande gioia ai tifosi. Al termine della stagione sarà quindi tempo di pensare al futuro con la situazione economico-societaria dell’Inter che potrebbe anche imporre determinate riflessioni. Non è infatti del tutto certa la permanenza di Conte a Milano alla luce dei cambiamenti in atto e del suo maxi ingaggi che lo lega al club meneghino. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato Inter, possibile ‘ritorno’ sulla corsia mancina

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rivoluzione mancina | Scambio e Juve beffata

Calciomercato Inter, idea Conceiçao per il dopo Conte: con lui il bomber

Lo stesso Conte, soprattutto qualora dovesse portare a casa lo scudetto, potrebbe essere appagato e potrebbe aver voglia di una nuova esperienza con la Premier sempre in cima ai suoi desideri e a quelli della sua famiglia. Per l’eventuale addio e la conseguente sostituzione alcuni intermediari potrebbero andare quindi a proporre il profilo di Sergio Conceiçao, giovane e promettente tecnico del Porto, che in settimana ha battuto la Juventus con grande merito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, nuovo tentativo per Dzeko | Scambio due per uno

Si tratta nello specifico di un allenatore molto preparato ed ambizioso con anche ampi margini di miglioramento e che già conoscerebbe l’ambiente della Serie A. Lo stesso Conceiçao potrebbe portarsi dietro a Milano anche Marega, bomber in scadenza a giugno che fungerebbe da vice Lukaku alla luce delle sue qualità fisiche non troppo distanti da quelle del bomber belga.