Le ultime news sul derby scudetto Milan-Inter in programma domenica alle 15 e valevole per la 23esima giornata del campionato di Serie A

Non solo l’Inter, vedi l’ennesimo guaio muscolare di Sensi. Anche il Milan di Stefano Pioli, ieri beffato allo scadere dallo Stella Rossa di Stankovic nell’andata dei sedicesimi di Europa League, perde i pezzi. Ko ‘pesante’ per i rossoneri, visto che si è infortunato uno dei punti fermi della squadra: Ismael Bennacer. Il regista algerino, da poco tornato quasi a pieno regime in seguito a uno stop di due mesi, è stato costretto a lasciare il campo allo scadere del primo tempo a causa di un infortunio al flessore della coscia destra. Per tutte le altre news di calciomercato e non sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

Bennacer ko a Belgrado: l’algerino salterà Milan-Inter

“La vera nota dolente di questa serata è la ricaduta di Bennacer – le parole dopo il match coi serbi di un amareggiato Pioli – Credevamo di aver fatto tutto per non correre più rischi, purtroppo invece ha sentito qualcosa”. Tra oggi e domani l’ex Empoli svolgerà degli accertamenti, comunque al momento non si prevede un suo rientro a breve termine. Nel derby lo rimpiazzerà Tonali, con lui al centro della mediana ci sarà Kessie che a Belgrado è rimasto tutto il tempo in panchina.