Di Biagio: ”Finalmente un derby scudetto. Barella giocatore unico”

A ‘Tuttosport’, Gigi Di Biagio ha parlato dell’Inter e del derby di Milano: ”Ricordo con piacere quei derby, soprattutto quello nel 2000 quando vincemmo grazie ad un mio gol. Ricordo anche quello del 2002 quando vincemmo per 1-0 grazie a Bobo Vieri. L’avventura con l’Inter è stata molto emozionante ed intensa, il pubblico e io entrammo subito in sintonia. Finalmente domenica si gioca un derby scudetto, se dovesse vincere l’Inter sarebbero tre punti pesantissimi. Chi sono determinanti in questa Inter? Barella sicuramente, per quello che sta facendo è uno dei migliori giocatori in assoluto. Su chi scommetterei per il futuro? Federico Dimarco, aveva bisogno di tempo, è un terzino con caratteristiche decisamente differenti rispetto alla media. Manca ancora poco e lui potrà giocare nell’Inter da titolare” ha concluso.

