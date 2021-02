Inter: poco prima del derby di Milano Theo Hernandez ha parlato anche di Hakimi e della scelta di entrambi di lasciare il Real Madrid

Theo Hernandez, ai microfoni di ‘Dazn’ ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista del match di campionato tra Milan e Inter in programma alle ore 15. Per tutte le altre news CLICCA QUI. Il terzino sinistro francese ha parlato del derby di Milano, di Hakimi e anche della scelta di lasciare il Real Madrid:

“Qui a Milano i derby sono tutti importanti, però certamente questo lo sarà di più per la posizione e i pochi punti di distanza che ci separano: sarà un gran derby. Chi temo di più? In realtà non temo nessuno e nemmeno i miei compagni hanno paura. Faremo il nostro gioco e lotteremo per vincere. Real Madrid? Non mi aspettavo il Real ci lasciasse andare via. La cosa migliore che potessimo fare è stata quella di andarcene. Sia io che Hakimi abbiamo fatto del nostro meglio e ora siamo entrambi qui a Milano. Lui è un giocatore incredibile. Ha molto talento, velocità, qualità. Più o meno ci assomigliamo. Lo conosco personalmente e abbiamo passato molto tempo insieme. È un bravo ragazzo e un ottimo amico”.