Aguero: il suo futuro non sarà in Europa, due le possibili destinazioni

Inter, l’attaccante del Manchester City Sergio Aguero difficilmente rimarrà nel club inglese visto che per il momento il suo contratto in scadenza a giugno non è stato rinnovato. Il calciatore potrebbe però proseguire la sua carriera o in Argentina o negli USA

INTER AGUERO AGGIORNAMENTO/ L’attaccante del Manchester City Sergio Aguero, potrebbe lasciare il club inglese al termine della stagione. Il giocatore, 33 anni il prossimo giugno, ha il contratto in scadenza a fine stagione e probabilmente non verrà rinnovato, quindi potrebbe diventare un interessante profilo da prendere a parametro zero. Secondo Calciomercato.com, il calciatore, accostato spesso anche all’Inter potrebbe non rimanere in Europa e decidere di terminare la carriera dall’altra parte del mondo: o tornando in Argentina nella formazione dell’Indipendiente, ma naturalmente dovrà ridursi parecchio lo stipendio facendo una scelta di cuore, oppure pensare un attimo ad una questione sopra al cuore quindi di portafoglio e andare a giocare nel campionato a stelle e strisce al New York FC.

Dunque salvo sorprese, che nel calciomercato sono sempre dietro l’angolo, difficilmente il giocatore arriverà in nerazzurro. Sergio Aguero milita nel Manchester City dalla stagione 2011-12 e ha uno score di 379 presenze tra campionato e coppe e 256 reti.