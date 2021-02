Jacobs: ”Lukaku pensa solo a vincere. Contento del suo rendimento”

A tmw ha parlato Ariel Jacobs, ex tecnico di Lukaku, che ha parlato del derby con vista sul derby: ”Non mi aspettavo questo impatto di Lukaku nel campionato italiano, sono sorpreso ma allo stesso tempo molto contento per lui. Lui ha sempre avuto in mente di migliorare giorno dopo giorno per diventare sempre più bravo. Ora ha in testa lo scudetto. Conte l’ha voluto fortemente e gli ha dato grandissima fiducia, questo per un giocatore è fondamentale per potersi esprimere al meglio” ha concluso.

