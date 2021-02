Oddo: ”Inter favorita, il Milan avrà più pressione”

A tmw, Oddo ha parlato del derby in programma domani pomeriggio: “L’Inter per me è favorita, a livello tecnico, fisico e mentale sta meglio. Il Milan non può sbagliare e avrà più pressione addosso. La rosa nerazzurra è più ampia rispetto a quella di Pioli e non devono giocare le coppe, questo inciderà molto sul rendimento a lungo termine. Tuttavia, del Milan mi ha colpito compattezza e organizzazione. Chi vince? E’ da tripla. Hakimi o Hernandez? Saranno i futuri fuoriclasse dei rispettivi ruoli. Scudetto? Tutto è possibile…” ha concluso.

