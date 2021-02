Pusceddu: ”Barella è il miglior centrocampista d’Europa”

A tmw, l’ex allenatore di Barella ed ex giocatore del Cagliari, Vittorio Pusceddu, ha parlato del suo ex allievo: ”Si sta parlando molto di lui ed è giusto che sia così, attualmente penso sia il miglior centrocampista d’Europa. Ha tutto e lo sta dimostrando, secondo me può diventare ancora più forte. Chi mi ricorda? Forse Tardelli. Thiago Alcantara? Forse adesso è più forte, almeno questo dicono i numeri. Con me ha lavorato per due anni, poteva giocare ovunque a centrocampo. Il ruolo dove lo vedevo meglio era interno destro. Barella è un esempio, spero possa fare sempre meglio” ha concluso.

