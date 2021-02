Barella: rischio infortunio scongiurato solo un principio di crampi per il centrocampista

Inter, il centrocampista Nicolò Barella è uscito all’86’ minuto toccandosi la gamba e facendo preoccupare sia il club che i tifosi nerazzurri. Fortunatamente sembrerebbe che non sia nulla di grave ma un semplice principio di crampi anche perché anche oggi il giocatore è stato tra i migliori

INTER BARELLA AGGIORNAMENTO/ La squadra di Antonio Conte vince 3-0 il derby di Milano e si porta a + 4 sulla squadra di Pioli e in attesa che Roma e Juventus disputino le loro partite, si gode il primato solitario che almeno per due settimane non le potrà togliere nessuno. La gioia per la vittoria è stata per un attimo spenta dal possibile infortunio di Barella che all’86 minuto, dopo un contrasto, è uscito dal campo toccandosi la gamba. Dopo i primi minuti di apprensione, le ultime notizie sono molto meno preoccupanti visto che non dovrebbe essere nulla di grave. Il calciatore ha avuto solo un principio di crampi, quindi nessun problema in vista delle prossime partite per il motorino del centrocampo nerazzurro.

Il centrocampista nella gara odierna è stato autore di un’ottima partita come tutta la formazione nerazzurra che oggi è stata perfetta, ed è una vittoria che non vale solo per il dominio cittadino, ma potrebbe dare ulteriore morale per raggiungere l’obiettivo finale.