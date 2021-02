Nessuna partenza a costo zero alla fine di questa stagione, il difensore rinnova il contratto restando all’Inter dove è approdato sette anni fa

Nessuna crisi del settimo anno, il matrimonio tra l’Inter e Danilo D’Ambrosio è destinato a proseguire. Stando alle informazioni raccolte da Interlive.it, siamo alle battute finali della trattativa per il rinnovo del contratto da circa 2 milioni l’anno attualmente in scadenza a giugno. Alcune settimane fa qualcuno aveva parlato di una partenza a costo zero del jolly campano, ma non sarà così: c’è un accordo di massima tra le parti che viaggia spedito verso la formalizzazione. Identico il discorso per Lautaro Martinez e qualche altro big.

Calciomercato Inter, D’Ambrosio continua l’avventura in nerazzurro: le ULTIME di INTERLIVE

In nerazzurro da sette anni, per la precisione dal gennaio 2014 quando per volontà di Mazzarri i dirigenti interisti lo strapparono al Torino per circa 2 milioni, il nuovo contratto di D’Ambrosio potrebbe avere come scadenza giugno 2023. Seppur reduce da una stagione a dir poco complicata a causa di problemi fisici – a inizio mese è tornato a disposizione dopo l’infortunio al legamento collaterale – per la sua duttilità tattica e non solo il 32enne napoletano rimane un elemento prezioso per la squadra di Conte. Ed è per questo che il club di viale della Liberazione non intende perderlo, tantomeno a zero.