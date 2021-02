All’Inter da un anno, in Patria lo paragonano addirittura a Zlatan Ibrahimovic. Stando alle ultime indiscrezioni proveranno a strapparlo ai nerazzurri

L’Inter è famosa nel mondo anche perché ha sempre grandi talenti, sia italiani che stranieri, nel proprio settore giovanile. Soffermandoci su quelli di oggi, ce n’è uno in particolare che è al centro delle voci di calciomercato: parliamo di Martin Satriano. L’uruguagio classe 2001 è approdato a Milano nel gennaio di un anno fa, bravi i dirigenti a vincere una concorrenza agguerrita che comprendeva molti club europei, soprattutto inglesi. Proprio quest’ultimi, stando a indiscrezioni provenienti dall’Inghilterra, voglion provare a portarlo via al club di viale della Liberazione.

Calciomercato Inter, l’Arsenal ci (ri)prova per Satriano

Per il ‘Sunday Mirror’, è l’Arsenal quello più propenso ad affondare il colpo per il ventenne di Montevideo che in Patria paragonano nientemeno che a Zlatan Ibrahimovic. I ‘Gunners’ furono vicini a Satriano quando indossava ancora la maglia del Nacional, con l’inserimento dell’Inter che poi per loro risultò dannoso. Costato poco più di 2 milioni di euro, il ragazzo sogna sì la Premier ma è legato alla società targata Suning da altri tre anni di contratto. Per questo motivo solo una proposta davvero importante convincerebbe i nerazzurri a cederlo. A quanto pare l’Arsenal ci punta in maniera concreta per non farsi trovare impreparata di fronte all’eventuale partenza di Balogun, il fiore all’occhiello della squadra giovanile – ha già esordito in prima squadra – il cui contratto termina a fine stagione.