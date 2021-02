WhoScored. sono soltanto tre i giocatori nerazzurri nella squadra della settimana

Inter, Samir Handanovic, Ivan Perisic e Lautaro Martinez sono stati inseriti dal sito Whoscored nella top 11 della 23esima giornata di campionato. Nonostante l’ottima prova di tutti i componenti della formazione di Antonio Conte nel derby soltanto tre giocatori risultati i migliori

INTER HANDANOVIC TOP 11/ Aggiornamento settimanale del sito Whoscored dopo la 23esima giornata di campionato, in cui viene formata la squadra dei giocatori che hanno ricevuto i voti migliori per ruolo. Nonostante l’ottima prestazione della formazione di Antonio Conte nel derby di Milano sono solo tre i calciatori che hanno avuto l’onore di farne parte, a dimostrazione che, nonostante il nostro campionato non sia considerato il migliore d’Europa, i suoi interpreti sono ottimi professionisti che ci mettono impegno e dedizione. I tre calciatori nerazzurri sono stati Samir Handanovic che ha avuto una media voto di 9,3, quindi Ivan Perisic con una media di 8,7 e infine Lautaro Martinez a cui è bastato, si fa per dire, un 8,3.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente addio a zero: accordo in chiusura

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, doppio ritorno in nerazzurro: le ultime

La Juventus è rappresentata da ben 4 giocatori, che hanno anche sfruttato la non difficile sfida con il Crotone per mettersi in mostra, la bella Atalanta che ha schiantato il Napoli ne ha due, mentre Torino e Lazio completano la rosa con un calciatore a testa. Questa la formazione dei migliori della 23esima giornata:

Handanovic; Danilo, Bremer, Romero, Alex Sandro, Chiesa, Milinkovic-Savic, McKennie, Perisic, Muriel, Martinez.