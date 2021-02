By

Calciomercato Inter: si allontana un obiettivo dei nerazzurri per rinforzare il controcampo a disposizione di Antonio Conte. I dettagli

Mentre l’Inter continua a racimolare punti su punti per lo scudetto, Marotta e soci pensano al futuro del club tra possibile cambio societario e il mercato. A tal proposito, i nerazzurri starebbero pensando ad un centrocampista di talento da far crescere a Milano. Florian Neuhaus rappresenta il profilo perfetto, anche se sembra allontanarsi. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Neuhaus si allontana: incontro con il Bayern Monaco

Negli scorsi giorni, noi di Interlive vi avevamo riportato l’Interesse dell’Inter per Florian Neuhaus, centrocampista classe 1997 del Borussia Monchengladbach. Il calciatore tedesco sarebbe un acquisto importante per Antonio Conte grazie alla sua duttilità, visto che può fare il mediano, il trequartista e anche l’esterno sinistro. L’operazione, però, non è così semplice.

Sul giocatore c’è una clausola di 40 milioni di euro e piace a tanti top club europei. In Germania, a Borussia Dortmund e Bayern Monaco mentre in Inghilterra al Liverpool – tutte e tre decisamente davanti ai nerazzurri ma anche a Juventus e Milan. La scorsa settimana, poi, sembra che ci sia stato un incontro tra l’entourage di Neuhaus e proprio il Bayern Monaco: si complica quindi la pista del giocatore.