Zaccheroni: ”L’Inter mi ha stupito, Conte può aprire un ciclo molto importante”

Intervistato da Il Giornale, Alberto Zaccheroni ha parlato dell’Inter e di Conte: “Non mi aspettavo che l’Inter potesse dominare in quella maniera nel derby. Senza dubbio l’organico è migliore ma credevo che i rossoneri potessero creare più insidie. Scudetto? E’ tutto aperto, non bisogna dare per morti Milan e Juventus. In Italia le squadre che giocano meglio sono Milan e Atalanta. L’Inter è in fiducia e in forma, ha tanta qualità e vince le partite perché è molto forte. Inoltre Conte sta ritrovando alcuni giocatori importanti come Eriksen e Perisic, senza dimenticare ovviamente Lukaku e Lautaro” ha concluso.

