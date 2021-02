Tutti pazzi per Lukaku e Barella. I due gioielli di Antonio Conte potrebbero finire sul serio nel mirino anche del Barcellona: idea Koeman

Procede a gonfie vele il 2021 dell’Inter di Conte che ha finalmente trovato la quadra definitiva, esaltando allo stremo il talento dei singoli. Su tutti uno straripante Romelu Lukaku, autore di una prova sontuosa contro il Milan condita da un gol e un assist per un totale di 17 reti in campionato alle spalle del solo Cristiano Ronaldo. La certezza in mediana è invece Nicolò Barella, autentico pupillo di Conte ed esaltato al massimo proprio dal gioco del tecnico salentino che predilige centrocampisti con le caratteristiche dell’ex Cagliari. Proprio l’attaccante e il mediano si candidano e diventare nuovamente uomini mercato la prossima estate quando potrebbe ripartire l’assalto dalla Spagna. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Barcellona scatenato: nel mirino Lukaku e Barella

In Spagna c’è aria di rivoluzione in casa Barcellona, con i blaugrana che vivono un anno di transizione tra problemi di carattere tecnico, tattico ma anche economico. A giugno potrebbe terminare la straordinaria storia d’amore tra i catalani e Leo Messi che potrebbe rappresentare il primo tassello per una conferma di Koeman in panchina. Con l’eventuale permanenza dell’olandese al comando delle operazioni, il tecnico orange potrebbe decidere di dare l’assalto proprio a Lukaku, già avuto all’Everton.

Con il gigante belga nel mirino anche Barella per rinforzare un centrocampo troppo spesso sovrastato dagli avversari. Nello specifico il Barça potrebbe tentare la ‘follia’ mettendo sul piatto due calciatori che lo stesso Koeman non vuole più vedere all’interno del progetto: Antoine Griezmann e Sergio Busquets. Nel caso si tratterebbe di un maxi scambio da circa 110/112 milioni di euro per provare a strappare il ‘si’ della proprietà nerazzurra. Ovviamente parliamo di una operazione infattibile ad oggi, anche perché soprattutto Griezmann ha uno stipendio – circa 17 milioni l’anno – decisamente fuori portata.