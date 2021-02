Calciomercato Inter: un ex giocatore delle giovanili dei nerazzurri potrebbe approdare presto alla Juventus. Scopriamo tutti i dettagli

La crisi economica dovuta al Covid ha colpito tutti i club di calcio a livello globale. Anche la prima della classe in Italia, la Juventus, si è trovata in difficoltà sul calciomercato dopo anni di grandi acquisti (da Higuain a Cristiano Ronaldo per passare a de Ligt) e proprio per questo motivo punta sempre di più sui giovani talenti: il club bianconero starebbe infatti pensando all’acquisto di Ramen Cepele, cresciuto nelle giovanili dell’Inter. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Cepele nel mirino della Juventus

Ramen Cepele potrebbe approdare alla Juventus. Il difensore centrale classe 2003, cresciuto nelle giovanili dell’Inter, sarebbe nel mirino di Fabio Paratici. Il giocatore albanese nato in Italia (a Conegliano) attualmente milita in Germania all’Hannover U19 ma potrebbe tornare presto in Italia con i bianconeri che lo girerebbero alla squadra Under23 di Lamberto Zauli o ad un club di Serie B. E, magari, potrebbe anche rivelarsi un’ottima pedina in vista del calciomercato estivo.