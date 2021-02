Calciomercato Inter: Olivier Giroud continua a fare grandi cose al Chelsea. Perché per i nerazzurri e Conte è un doppio rimpanto

L’Inter, in piena lotta scudetto, ha potuto pensare ben poco al calciomercato in questa stagione a causa delle difficoltà economico-societarie della famiglia Zhang. L’anno precedente, però, i nerazzurri furono vicini a compiere un affare davvero intrigante che avrebbe potuto portare a Milano un attaccante di alto livello in grado di far rifiatare Romelu Lukaku: Olivier Giroud. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Giroud e il doppio rimpianto: sportivo e contrattuale

Olivier Giroud, fresco di un bellissimo gol contro l’Atletico Madrid in Champions League, che ha deciso il match a favore del Chelsea, è certamente un rimpianto per l’Inter di Antonio Conte. Anzi, un doppio rimpianto. Un giocatore come lui, infatti, sarebbe stato una riserva di lusso per i nerazzurri.

L’attaccante classe 1986 tra esperienza e qualità tecnico-fisiche, a Milano non avrebbe affatto sfigurato. E adesso potrebbe addirittura rinnovare il contratto che lo lega ai ‘Blues’ fino a giugno (prolungamento fino al 2022). Un doppio rimpianto per la ‘Beneamata’ che avrebbe potuto accaparrarselo oltre un anno fa.