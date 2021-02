Dalla Spagna spunta un altro nome per l’attacco dell’Inter. Si tratta di En-Nesyri del Siviglia che potrebbe sostituire un big del reparto offensivo

La forza dell'attacco dell'Inter si sta manifestando tutta attraverso le straordinarie prestazioni di Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Una coppia da 30 gol in due in campionato divise tra le tredici dell'argentino e le diciassette del gigante belga che ha anche recentemente sottolineato il grande feeling che c'è. Una gioia per gli occhi dei tifosi ma soprattutto per quelli di Antonio Conte che ha trovato la quadra con due attaccanti fortissimi capaci quindi di far 'dimenticare' l'assenza di un vero numero 9 di scorta. Pinamonti infatti non ha mai convinto, così come Sanchez che però ha caratteristiche molto diverse. Il tecnico salentino ha lungamente chiesto un bomber di riserva mai arrivato, ma la prossima estate qualcosa potrebbe muoversi.

Calciomercato Inter, bomber dalla Spagna: spunta En-Nesyri

In Spagna c’è chi come i due attaccanti nerazzurri sta facendo altrettanto bene. Si tratta del classe 1997 del Siviglia, Youssef En-Nesyri, che è a quota 17 reti stagionali tra coppa e campionato. Un vero e proprio exploit che ha inevitabilmente attirato le mire anche di diversi top club europei tra cui anche l’Inter. Secondo quanto riportato da ‘Diario De Sevilla’, c’è anche la compagine nerazzurra sulle sue tracce, ma la concorrenza è spietata e vanta società come Manchester United, Liverpool e West Ham, oltre al Borussia Dortmund se dovesse partire Haaland.

In caso di arrivo alla corte di Conte, En-Nesyri potrebbe andare a rimpiazzare più Lautaro Martinez piuttosto che Lukaku ma non sarà comunque semplice strapparlo al Siviglia che chiede tra i 35 e i 38 milioni di euro.