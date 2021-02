Il destino di Andrea Pinamonti dovrebbe separarsi dall’Inter in estate. Il giovane attaccante potrebbe diventare una pedina utile per uno scambio in difesa

L’Inter di Antonio Conte prosegue a gonfie vele il proprio percorso in campionato. I nerazzurri puntano tutto sulla vittoria dello scudetto dopo l’uscita dalle coppe e il tecnico salentino sembra aver trovato la quadra giusta, mentre al di fuori del terreno di gioco la società vive mesi complicati dal punto di vista economico. Un tasto dolente che potrebbe coinvolgere anche lo stesso Antonio Conte, che percepisce un ingaggio molto pesante. Proprio la permanenza o meno dell’allenatore pugliese potrebbe influire in larga parte sulla prossima sessione di mercato dell’Inter, in particolare dal punto di vista delle strategie. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, scambio con la regia di Raiola: Pinamonti per Izzo

Conte ha chiesto lungamente un vice Lukaku, mai arrivato, in virtù della giovane età di Pinamonti che non è mai stato troppo nelle grazie del tecnico. A questo punto il talentuoso centravanti classe 1999 andrà certamente via a fine stagione e in caso di permanenza dello stesso allenatore alla guida dell’Inter la società meneghina potrebbe imbastire nuovamente un possibile scambio col Torino.

Nello specifico Pinamonti potrebbe finire a Torino in cambio di Armando Izzo, difensore italiano molto stimato da Conte e perfettamente in grado di calarsi nel ruolo di alternativa per la difesa a tre. L’operazione con i granata sarebbe acchittata dal potente procuratore Mino Raiola, agente sia di Izzo che di Pinamonti. Lo scambio potrebbe essere impostato sui 22-25 milioni di euro: cifre che favorirebbero plusvalenza per entrambi i club.