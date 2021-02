La ‘rivincita’ di Eriksen e Perisic: ”Conte sta scoprendo un’altra Inter”

La ‘rivincita’ di Eriksen e Perisic: ”Conte sta scoprendo un’altra Inter”

Come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, l’Inter si sta riscoprendo ‘diversa’ grazie alla ‘rivincita’ di Christian Eriksen e Ivan Perisic, due elementi che in un primo momento sembrano completamente smarriti e fuori dai giochi. Dalla fine di gennaio, Conte ha saputo recuperarli e metterli nelle migliori condizioni per esprimersi, una vittoria che sta regalando nuove soluzioni e sta facendo riscoprire una nuova Inter agli occhi del tecnico. Come lui stesso ha ammesso, la squadra è più offensiva e ha maggiori occasioni da rete, mentre la rosea sostiene che “una volta scongelati e rigenerati” si stanno rivelando molto utili nonostante solo alcune settimane prima lo stesso Conte avrebbe preferito avere a disposizione altri giocatori.

