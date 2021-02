Un po’ di Inter per la salvezza del Cagliari: ”Nainggolan e Asamoah determinanti”

In conferenza stampa, Leonardo Semplici ha parlato degli ex nerazzurri Radja Nainggolan e Kwadwo Asamoah come elementi chiave per la salvezza del Cagliari: “Radja è l’elemento in più di questa squadra per raggiungere la salvezza. Sta migliorando dal punto di vista fisico per tornare pienamente in forma. Deve essere messo nelle condizioni migliori possibili, giocherà più basso rispetto al solito. Anche Asamoah sarà determinante, ha grande esperienza e spero di averlo in condizione quanto prima” ha detto.

