Agoumé: il giocatore piace al Bayern Monaco e il club nerazzurro ha già fissato il prezzo

Inter, il centrocampista in prestito allo Spezia Lucien Agoumé piace molto al Bayern Monaco che è disponibile ad acquistarlo. Il club nerazzurro non è contrario alla cessione dell’ex Sochaux classe 2002 e avrebbe fissato il prezzo a partire da 15 milioni di euro

INTER AGOUME’ AGGIORNAMENTO/ Non sono solo i vari Lautaro, Lukaku e Barella a fare gola alle big europee, anche se difficilmente il club nerazzurro lascerà partire i suoi giocatori più importanti, a meno che non dovessero arrivare offerte irrinunciabili quasi indecenti da poter rifiutare, ma visto il periodo di crisi di tutte le società calcistiche causa Covid, le probabilità sono molto scarse.

In questo momento il Bayern Monaco, non potendo sicuramente puntare sui migliori calciatori della squadra meneghina, tra l’altro non è nelle corde della società bavarese fare spese folli, avrebbero messo gli occhi sulla giovane promessa Lucien Agoumé, che in questo momento sta giocando in prestito nello Spezia. Nonostante il calciatore non riesca a trovare tantissimo spazio nelle file della squadra ligure, quello che comunque ha dimostrato nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, deve essere piaciuto agli osservatori del club di Monaco di Baviera. L’Inter ha già fissato il prezzo a minimo 15 milioni di euro per il suo classe 2002, che venne acquistato dal Sochaux nell’estate del 2019 per 4,5 milioni di euro. Come ha spiegato Calciomercato.com