Inter: Matteo Darmian è tornato a segnare grazie alla rete realizzata contro il Genoa nell’ultimo match di campionato. Le statistiche

Matteo Darmian, dopo il bel gol contro il Borussia Moenchengladbach in Champions League, è tornato a segnare ma questa volta in Serie A. Suo, infatti, il 2-0 che ha (quasi) chiuso il match di ‘San Siro’ contro il Genoa.

Non proprio una prima volta per l’ex calciatore del Manchester United che aveva segnato anche in Brescia-Parma di una stagione fa. Precedentemente, invece, non segnava in un match casalingo dal 26 aprile 2015 in un Torino-Juventus terminato 2-1.