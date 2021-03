Rui Silva: il portiere piace ai nerazzurri ma c’è il Betis Siviglia in pole position

Inter, uno degli artefici del passaggio del turno in Europa League del Granada è stato l’estremo difensore Rui Silva. L’ottima prova del calciatore non è sfuggita ai dirigenti nerazzurri che l’hanno inserito tra i papabili per il dopo Handanovic

INTER RUI SILVA AGGIORNAMENTO/ Dopo la decisione del tecnico Antonio Conte, almeno dalle notizie che arrivano dai mass media, di non ritenere il portiere Ionut Radu il degno erede di Samir Handanovic, è ricominciata la caccia al futuro estremo difensore della squadra nerazzurra. Uno degli artefici del passaggio del turno in Europa League del Granada con il Napoli, è stato proprio il portiere Rui Silva. Il calciatore, 27 anni compiuti ai primi di febbraio, è in scadenza di contratto e questa è un ulteriore motivazione che spinge molte squadre a provare ad accaparrarselo. Probabilmente per il club meneghino sarà difficile riuscire in extremis a portare a Milano il giocatore, visto che in pole position pare esserci il Betis Siviglia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

Questa ipotesi, è avvalorata anche dalle parole del presidente del consiglio di amministrazione della società spagnola Angel Haro, che intervistato da Onda Cero ha dichiarato: “Rui Silva è un portiere che ci interessa, anche se ora è concentrato sul Granada. Detto questo, ribadisco come sia un giocatore che ci piace molto”. Qualora questa ipotesi fosse confermata nel prossimo calcio mercato, l’estremo difensore potrebbe passare da una formazione che in questo momento è 8° e ancora in Europa League, ad una che è 6° con 6 punti di vantaggio nella Liga spagnola. Probabilmente se una big europea dovesse muoversi per il giocatore, potrebbe riuscire a beffare il Betis.