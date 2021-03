Zaccheroni: “A Lukaku do il massimo dei voti, Barella è un guerriero”

Inter, il tecnico Alberto Zaccheroni ha voluto dare il suo parere sulla formazione di Antonio Conte a poche ore dalla sfida del Tardini contro il Parma. L’allenatore ha elogiato sia la squadra meneghina che Romelu Lukaku e Nicolò Barella

INTER ZACCHERONI INTERVISTA/ Questa sera allo stadio Tardini di Parma, si disputerà il posticipo valido per la 25esima giornata del campionato di serie A, tra la formazione di casa e l’Inter. In merito a questo incontro, l’ex allenatore della squadra milanese Alberto Zaccheroni, è stato intervistato da Sky Sport. Queste le sue parole: “L’Inter ha trovato la quadra recentemente, giusto che Antonio Conte non cambi. Anche se le partite sono ravvicinate non credo cambi qualcosa. Penso anche che il Parma di oggi non possa mettere in difficoltà i nerazzurri, che stanno talmente bene di testa da non pensare che possano perdere punti”. Il tecnico ha dato anche un voto a Romelu Lukaku e ha detto: “Il massimo dei voti. La squadra si appoggia su di lui, uno che sa giocare in uno-contro-uno e sa gestire palla”.

Gli hanno fatto notare, che probabilmente questa sera sarà Alexis Sanchez a giocare al suo fianco e lui ha dichiarato: “Io non penso che abbiamo visto il miglior Sanchez, non fa la differenza come quello di prima; gli anni passano per tutti”. Infine l’allenatore ha elogiato Nicolò Barella e ha spiegato: “Uno dei migliori centrocampisti italiani, un guerriero in campo che non ha mai alti e bassi. E diverte molto. Non credo che in questo momento ci siano altri centrocampisti di questo livello”.