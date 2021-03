Conferme su Aguero: pronta l’offerta, deciderà il giocatore

L’Inter ha intenzione di mettere le mani su Sergio Aguero dal Manchester City per la prossima stagione. In scadenza, potrebbe diventare il nuovo craque dei nerazzurri se decidesse di lasciare la Premier. Quest’anno poco utilizzato a causa degli infortuni, Aguero potrebbe essere il colpo da 90 di una squadra che sta cercando di rinforzarsi sempre di più per obiettivi molto importanti. Tutto dipenderà da lui se rinnovare o meno: dall’Inghilterra rilanciano le ambizioni dei nerazzurri ma occhio a Barcellona e Paris Saint-Germain. Marotta, intanto, sta già preparando una ricca offerta per invogliarlo a venire a Milano: triennale da circa 8,5 milioni più bonus.

