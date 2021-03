Pirlo lancia la sfida all’Inter: ”Scudetto? Se saranno più bravi di noi…”

In conferenza stampa, Andrea Pirlo ha risposto anche alle domande inerenti la corsa scudetto, dunque all’Inter: “Pensiamo ad una gara alla volta, dunque alla Lazio e poi al Porto. Scudetto? Non è cambiato nulla rispetto all’ultima volta, abbiamo vinto entrambe dunque è tutto invariato. Se saranno più bravi di noi, dunque le vinceranno tutte da qui alla fine, il discorso non cambia. Noi ci siamo, vogliamo esserci, non dobbiamo sbagliare e vogliamo essere li se loro sbaglieranno. Priorità Champions? Alla Juventus bisogna vincere, non firmo per nessun obiettivo finché saremo in gara per tutti gli obiettivi” ha concluso.

