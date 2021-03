Le ultime di calciomercato Inter si soffermano su Sergej Milinkovic-Savic, big della Lazio di Lotito da tempo obiettivo dell’Ad nerazzurro Marotta

E’ un vecchio ‘pallino’ di Marotta ora, come dichiarato stamane dall’intermediario vicinissimo alle vicende di casa Lazio, decisamente più accessibile. Parliamo ovviamente di Sergej Milinkovic-Savic, che l’attuale Ad nerazzurro provò a portare alla Juventus quando lavorava per i bianconeri riprovandoci poi, ma in maniera meno concreta, a Milano. Lotito sparava alto, 100 milioni di euro se non di più, mentre adesso si accontenterebbe addirittura della metà. Per tutte le news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, avanti insieme | Decisione presa: resta all’Inter

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo a zero | Marotta ha le mani legate

Calciomercato Inter, Milinkovic-Savic ‘pallino’ di Marotta: “Ora Lotito chiede massimo 50 milioni di euro”

“Sebbene non sia il suo procuratore penso che questa potrebbe essere l’estate giusta per prenderlo – ha dichiarato l’agente e intermediario Vincenzo Morabito a ‘Tuttosport’ – (…) I 100 milioni che Lotito chiedeva un tempo adesso sono diventati al massimo 50″. Morabito ‘vede’ il serbo perfetto per la Juventus, ma attenzione come detto a Marotta e dunque all’Inter intenzionata a rinforzare il centrocampo, aggiungendo appunto anche quella fisicità che garantirebbe il classe ’95 nativo di Lleida.