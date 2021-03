Inter-Atalanta, i bookmakers si aspettano una partita che profuma di gol

Inter-Atalanta, i bookmakers vedono leggermente favorita la squadra di Antonio Conte mentre danno abbastanza per scontata una partita da over visto che si affrontano i due migliori attacchi del torneo

INTER-ATALANTA BOOKMAKERS/ Mancano ancora due giorni alla sfida del Meazza che vedrà di fronte l’Inter e l’Atalanta, ma i bookmakers stanno già dando i numeri sulla partita. Visti i due attacchi, 62 reti segnate dalla squadra meneghina e 60 quelle di quella orobica, puntare su una quota over sembra abbastanza scontato. Per quanto riguarda il pronostico, la formazione di Antonio Conte è considerata favorita ma non troppo, visto che la vittoria della squadra di casa è data a 2,07, mentre quella degli ospiti è quotata 3,45. Per quanto riguarda il pareggio, che molti addetti ai lavori indicano come il risultato più probabile, è quotato a 3,65.

