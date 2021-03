Rincon: il centrocampista del Torino è stato espulso oggi e quindi salterà la sfida con l’Inter

Inter, il centrocampista del Torino Rincon è stato espulso nella partita odierna in casa del Crotone persa 4-2 e quindi non sarà presente alla prossima gara di campionato contro la formazione di Antonio Conte

INTER RINCON SQUALIFICATO/ Dopo le vittorie delle principali inseguitrici dell’Inter in questa 26esima giornata di campionato, domani sera al Meazza la squadra nerazzurra dovrà obbligatoriamente vincere per mantenere a minimo 6 lunghezze le squadre avversarie. Una buona notizia, anche se non è mai troppo sportivo godere delle disgrazie altrui, arriva da Crotone dove il Torino, che nella prossima giornata di campionato sfiderà in casa la squadra di Antonio Conte, non solo è stato sconfitto 4-2 ma dovrà anche fare a meno di Rincon espulso nei minuti finali dell’incontro poco prima del 4-2 della formazione di casa con Ounas.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

Un’altra tegola che si aggiunge ai giocatori che il tecnico Davide Nicola non può utilizzare causa Covid, anche se forse per la prossima settimana qualcuno potrebbe tornare a disposizione. In ogni caso la squadra milanese, nella sfida di domani sera contro i bergamaschi, ha quattro giocatori diffidati quindi anch’essa potrebbe avere qualche giocatore non disponibile per la partita di Torino.