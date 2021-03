DIRETTA Serie A LIVE, Inter-Atalanta | Segui la cronaca in tempo reale

La ventiseiesima giornata di Serie A mette di fronte Inter e Atalanta allo stadio Meazza. La cronaca Live del match in Diretta.

L’Inter ospita l’Atalanta nel big match del monday night che chiude la ventiseiesima giornata di Serie A, settimo turno del girone di ritorno. Da una parte la squadra di Conte vuole allungare la serie di sei vittorie di fila per rafforzare il primo posto in classifica e rispondere ai successi ottenuti da Juventus e Milan. Dall’altra gli uomini di Gasperini puntano ad ottenere il bottino pieno per scavalcare la Roma e riprendersi la quarta piazza che vale la Champions. All’andata finì in parità 1-1. Interlive.it vi offre la sfida di San Siro in tempo reale.