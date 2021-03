L’Inter teme per Hakimi: chiesta la mancata convocazione in nazionale

L’Inter teme per Hakimi: chiesta la mancata convocazione in nazionale

L’Inter teme per Hakimi e avrebbe chiesto alla nazionale marocchina di non convocarlo per i prossimi impegni in nazionale. Lo riferiscono fonti arabe, secondo qui la paura dei nerazzurri sarebbe quella di perderlo per il periodo più delicato in ottica scudetto. Inoltre, Conte teme che possa infortunarsi in partite dalla dubbia importanza agonistica; per questo la società si sta attivando per farlo restare a Milano.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio