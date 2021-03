Alla corte di Conte potrebbe essere proposto una vecchia conoscenza del tecnico salentino. Si tratta di Pedro, attaccante che non sta vivendo una grande annata alla Roma

Potrebbe arrivare direttamente dal passato di Antonio Conte la prossima occasione di calciomercato per l’Inter. In casa nerazzurra potrebbe infatti spuntare il nome di un attaccante di Serie A che per la verità non sta passando un’annata del tutto positiva. Si tratta dello spagnolo Pedro, arrivato alla Roma la scorsa estate a parametro zero dopo la lunga esperienza al Chelsea, e ad oggi ancora poco continuo ed incisivo negli schemi di Paulo Fonseca. Complice anche qualche problema fisico di troppo, l’ex Barcellona fino ad ora è stato un mezzo flop nonostante numeri comunque discreti che raccontano di 5 reti e 4 assist stagionali in 27 apparizioni tra coppe e campionato. Nell’ultimo periodo Pedro è però scivolato molto indietro nelle gerarchie, perdendo posizioni. Per tutte le news di calciomercato e non solo sui nerazzurri CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Pedro flop alla Roma: idea di scambio

Alla luce di un minutaggio e di un rendimento che stanno viaggiando verso il basso, la Roma sarebbe pronta a liberarsi di Pedro in estate. Intermediari potrebbero provare a proporlo all’Inter, dove c’è Conte che lo allenò già al Chelsea e che lo stima molto.

In questo senso potrebbe essere possibile un tentativo di scambio con Ivan Perisic, perfetto per gli schemi di Fonseca ed in netta risalita. Si tratta però di un’operazione quasi impossibile, alla luce della ritrovata verve del croato ex Bayern divenuto titolare della fascia sinistra dell’Inter. A non convincere sono inoltre le condizioni fisiche precarie dello stesso Pedro anche più in la con l’età rispetto all’interista.