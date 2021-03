Vieri: “Eriksen deve giocare, è in una forma strepitosa, avrei continuato con la stessa formazione”

Inter, l’ex attaccante Cristian Vieri durante la diretta sul suo canale Twitch ha voluto dare le sue opinioni sia sulla vittoria della squadra di Antonio Conte su quella di Giampiero Gasperini sia sul mancato impiego dal primo minuto di Cristian Eriksen

INTER VIERI DICHIARAZIONI/ L’ex attaccante dell’Inter Christian ‘Bobo’ Vieri, come ogni settimana è stato in live sul suo canale Twitch. Naturalmente l’argomento principale della discussione, è stata la sfida vinta per 1-0 dalla squadra di Antonio Conte su quella di Giampiero Gasperini. L’ex giocatore, ha voluto dare le sue spiegazioni sia sulla vittoria nerazzurra, sia sulla decisione del tecnico della formazione milanese di lasciare in panchina Cristian Eriksen e di sostituirlo con Arturo Vidal, sulla quale l’ex calciatore non è stato per nulla d’accordo. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Inter, ESCLUSIVO ag.Kossounou: “E’ un difensore completo”. Poi ‘apre’ alla Serie A

Queste le sue parole: “La partita l’ha fatta l’Atalanta, ma l’Inter si è presa tre punti fondamentali per la classifica. Poi non capisco una cosa: perché non ha fatto giocare Eriksen? Deve giocare, è in una forma strepitosa. Io avrei continuato con la stessa formazione schierata negli ultimi due mesi”.