WhoScored, Skriniar e Bastoni nella formazione dei migliori 11 dell’ultima giornata

Inter, i difensori Alessandro Bastoni e Milan Skriniar sono stati inseriti nella squadra dei migliori 11 della 26esima giornata del campionato di serie A. Ennesima conferma del miglioramento della retroguardia nerazzurra

INTER BASTONI E SKRINIAR NELLA TOP 11/ Si è disputata la 26esima giornata del campionato di serie A e come ogni settimana il sito Who Scored ha stilato la classifica dei migliori giocatori per ruolo di giornata. Dopo l’importante vittoria per 1-0 della formazione di Antonio Conte contro l’Atalanta, la difesa della formazione milanese che ha permesso di mantenere la porta inviolata, ha avuto ottimi voti e infatti due dei suoi componenti sono stati inseriti nella top 11. I calciatori Milan Skriniar, autore tra l’altro del gol che ha permesso alla formazione di Antonio Conte di vincere l’incontro e il suo giovane compagno Alessandro Bastoni, sono stati inseriti nella squadra. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

Ennesima conferma del netto miglioramento della retroguardia interista, che nelle ultime 9 partite di campionato disputate ha subito soltanto 2 reti conto la Lazio gol su deviazione fortuita da parte di Escalante su punizione di Milinkovic-Savic e contro il Parma rete di Hernani.