Skriniar: il difensore è tra i possibili vincitori del premio di miglior giocatore slovacco

Inter, il difensore Milan Skriniar è stato inserito nella lista del possibile vincitore del premio del miglior calciatore slovacco. La cerimonia avverrà durante il ritiro della Nazionale slovacca impegnata nelle qualificazioni mondiali il prossimo 25 marzo

INTER SKRINIAR DESIGNATO/ Il difensore Milan Skriniar, è stato inserito nella lista degli undici calciatori che potrebbero ricevere il premio di calciatore dell’anno slovacco per il 2020. Questo concorso, è stato creato 28 anni fa dalla Federcalcio nazionale e dal quotidiano Pravda. La cerimonia di premiazione avverrà, naturalmente rispettando le norme anti-covid 19, alle ore 20 di giovedì 25 marzo all’Hotel Senec nell’omonima città, dove si ritroveranno i calciatori della Nazionale slovacca, prima della partita valida per le qualificazioni ai prossimi mondiali in Qatar contro Malta prevista per il 27 marzo.

Gli altri due incontri che dovrà giocare la squadra di Stefan Tarkovic, saranno il 24 marzo a Cipro e successivamente il 30 marzo in casa contro la Russia. Questo l’elenco degli 11 giocatori candidati:

Martin Dúbravka (Newcastle United / Inghilterra), Ondrej Duda (Hertha Berlino / Germania), Marek Hamšík (Ta-lien I-fang / Cina), Patrik Hrošovský (Genk / Belgio), Juraj Kucka (AC Parma / Italia ), Peter Pekarík (Hertha Berlino / Germania.), Marek Rodák (Fulham / Inghilterra.), Milan Škriniar (Inter / Italia), Martin Škrtel (Basaksehir Istanbul / Turchia), Martin Valjent (Mallorca) / Spagna).