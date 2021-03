Trattativa in bilico: Marotta irrompe, blitz deciso su Dybala

Trattativa in bilico: Marotta irrompe, blitz deciso su Dybala

La trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala potrebbe arrivare ad una svolta decisiva: la Juventus non sembra particolarmente convinta di andare avanti e si rischia una rottura che potrebbe avere conseguenze importanti in ottica mercato. L’Inter non ha mai nascosto il proprio gradimento per l’argentino, ma la Juventus non ha alcuna intenzione di avviare una trattativa per rinforzare l’odiato Conte. Tuttavia, ad un anno dalla scadenza del contratto, Dybala potrebbe anche restare e decidere il proprio destino a parametro zero tra un anno: in quel caso il corteggiamento di Marotta sarebbe senza ombra di dubbio serratissimo…

