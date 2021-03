Calciomercato Inter: dall’addio al rinnovo. Futuro in discesa per un titolare inamovibile per i nerazzurri e per Antonio Conte. I dettagli

Un giocatore che in questa stagione, nell’Inter di Antonio Conte, sta fornendo prestazioni di altissimo livello, è Milan Skriniar. Dopo un anno deludente come quello dello scorso anno, adesso il difensore centrale nerazzurro si sta riprendendo alla grande dimostrando qualità e leadership da vendere in mezzo al campo – se escludiamo il complicato inizio di stagione dovuto al Covid. Proprio per questi motivi, la ‘Beneamata’ avrebbe intenzione di rinnovargli il contratto al più presto. Per tutte e altre news CLICCA QUI.

Calciomercato Inter, Skriniar rinnova: contatti tra le parti

Secondo ‘Todofichajes.com’, tra l’Inter e Skriniar sarebbero iniziati i contatti per il rinnovo. Il difensore classe 1995 è in un ottimo momento di forma e non vuole lasciare Milano per nessun motivo, nonostante in estate sia stato vicino ad approdare al Tottenham di José Mourinho. Con il duro lavoro è riuscito a riprendersi un posto da titolare nella squadra di Conte.

Il giocatore, che ha il contratto in scadenza nel 2023, non ha ancora rinnovato con i nerazzurri dando spazio a vari rumor sul suo futuro. I nerazzurri però hanno già avviato i colloqui con l’agente del giocatore che si dovrebbero concludere in maniera positiva prima dell’estate: meglio di così, i tifosi dell’Inter non potrebbero proprio chiedere.