Inter: brutte notizie per la famiglia Zhang. Suning è stato infatti citato in giudizio da ex dipendenti. Scopriamo tutti i dettagli

Non giungono buone notizie per la famiglia Zhang. Suning è stato citato in giudizio dai membri dello staff del Jiangsu. Ex dipendenti, allenatore e giocatori esclusi, hanno incaricato uno studio legale proprio di Nanchino, sede della società cinese, per intervenire sui proprietari dell’ex club di calcio che qualche settimana fa ha cessato tutte le attività.

Il motivo, secondo ‘Titan Sport Plus’, è semplice: le parti non sono riuscite a trovare un accordo per quanto riguarda gli stipendi non pagati.