Ventola: ”E’ la Juventus l’anti-Inter ma occhio al Milan”

A Perform Stats News, Nicola Ventola mette in guardia l’Inter sulla possibile rincorsa della Juventus in ottica scudetto: ”La Juve è uscita dalla Champions ma non parlerei di fallimento per Pirlo: ora torneranno in corsa per il discorso scudetto, saranno l’anti-Inter. Non si può vincere sempre, la squadra nerazzurra potrebbe perdere qualche punto, così come le altre. Sarà un bel duello, soprattutto se il Milan riuscirà a tenere questo passo: tre contendenti per lo scudetto, come ai vecchi tempi” ha concluso.

