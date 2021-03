Calciomercato Inter: agenti di Lautaro Martinez sono a MIlano per parlare con la dirigenza nerazzurra del rinnovo di contratto. I dettagli

Ore calde per l’Inter. Un po’ per la trasferta delicata contro il Torino in cui i tre punti non sono scontati, un po’ per la questione rinnovo di Lautaro . Il calciatore nerazzurro sta bene a Milano e ha chiarito più volte di voler rimanere alla ‘Beneamata’. Dopo i flirt con il Barcellona, il ‘Toro’ Sembra aver chiaro in testa cosa fare in futuro con il rinnovo che sembra ormai una formalità.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, proprio per quanto riguarda il contratto dell’argentino, gli agenti sono a Milano in questi giorni. Nessun faccia a faccia con la dirigenza a causa del Covid che ha colpito gran parte dei componenti della stessa, ma ci sono stati comunque contatti via telefono. Sembra, comunque, ormai tutto fatto: adeguamento dell’ingaggio da 2,5 a 4,5 milioni di euro a stagione fino al 2024.