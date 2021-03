Inter: i nerazzurri saranno ospiti del Torino domani alle 15. Il match della domenica pomeriggio porta fortuna ai nerazzurri, le statistiche

Domani alle ore 15 l’Inter tornerà in campo orfana di Antonio Conte, squalificato e sostituito dal vice Stellini, nella delicata trasferta di Torino contro gli uomini di Davide Nicola. I match di domenica pomeriggio, però, portano bene ai nerazzurri.

Dal 7 maggio 2017, infatti, la ‘Beneamata’ non perde nemmeno una partita di campionato a quell’orario; in quell’occasione arrivò una sconfitta contro il Genoa (1-0). Da quel momento in poi, 11 vittorie e tre pareggi per il ‘Biscione’.