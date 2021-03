Mancini: prime offerte alla Roma dalla Premier League per il suo difensore

Inter, il difensore giallorosso Gianluca Mancini, che piace anche al club meneghino, ha parecchi estimatori anche nella Premier League. Secondo i mass media inglesi sarebbero già arrivate le prime offerte alla squadra capitolina per il suo giocatore

INTER MANCINI AGGIORNAMENTO/ Il difensore della Roma Gianluca Mancini, sta facendo una bellissima stagione e naturalmente c’è l’interesse di molti club nei suoi confronti, tra cui anche l’Inter. Come ha spiegato il Daily Express, anche i club della Premier League non sono rimasti indifferenti alle buone prestazioni del calciatore della squadra capitolina. Il Manchester United e il Chelsea, hanno già mandato segnali importanti e avrebbero già inviato una prima offerta da circa 27 milioni di sterline, poco più di 30 milioni di euro, per il giocatore.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio

Per il momento, la società giallorossa reputa tale offerta insufficiente e vuole guadagnare sicuramente di più dalla cessione del suo difensore. Anche l’allenatore dell’Everton Carlo Ancelotti, avrebbe informato il suo club che non gli dispiacerebbe averlo come rinforzo nel prossimo calciomercato. In ogni caso il calciatore ha un contratto fino al 2024 con la Roma, quindi il club della capitale è abbastanza tranquillo.