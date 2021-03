Da Zaza a Lautaro, le probabili formazioni del match Torino-Inter valevole per la ventisettesima giornata del campionato di Serie A

Dopo sette vittorie consecutive, l’Inter approda allo stadio olimpico ‘Grande Torino’ per cercare di non fermarsi in campionato e, se non allungare, quantomeno mantenere il proprio vantaggio sulle inseguitrici a dir poco agguerrite. Senza Vidal (operato) ed Eriksen in dubbio, potrebbe giocare Gagliardini dal 1′ al fianco di Barella e Brozovic con i confermatissimi Hakimi e Perisic sulle fasce. Difesa confermata, in attacco al fianco di Romelu Lukaku dovrebbe giocare Lautaro Martinez che sembra essere in vantaggio sul più che ottimo Alexis Sanchez. Per il Torino torneranno giocatori importanti come Bremer e Belotti (che dovrebbe partire però dalla panchina): in attacco, causa momento di forma non ottimale di Sanabria, ci saranno Zaza e Bonazzoli. Per tutte le altre news CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE>>> Calciomercato Inter, maxi scambio da 57 milioni | I dettagli