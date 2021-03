Da Lukaku e Brozovic a Sanabria, ecco le formazioni ufficiali del match Torino-Inter valevole per la 27esima giornata del campionato di Serie A

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Inter, gara valevole per la 27esima giornata di Serie A. L’unica novità nell’undici di Conte è Roberto Gagliardini al posto di Eriksen, non in perfette condizioni e dunque in panchina dove figura anche Kolarov, recuperato in extremis. Davanti Lukaku e Lautaro. Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI. Il 3-5-2 è pure il modulo dei granata, terz’ultimi in classifica, di mister Nicola. Recuperato Belotti, che però inizia dalla panchina insieme a Zaza: la coppia d’attacco sarà composta da Verdi e Sanabria.

Formazioni UFFICIALI Torino-Inter

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Lyanco, Bremer; Vojvoda, Lukic, Mandragora, Baselli, Murru; Verdi, Sanabria. All.: Nicola.

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Gagliardini, Perisic; Lukaku, Lautaro. All.: Stellini.

Arbitro: Valeri di Roma 2