Rivas: il giovane calciatore splende nella serie cadetta l’avvenire è fulgido

Inter, l’ex Primavera Rigoberto Rivas sta disputando un’ottima stagione con la Reggina nel campionato cadetto. Il giocatore è in prestito con diritto di riscatto e contro riscatto nella formazione calabrese ma probabilmente a fine stagione dovrebbe tornare a Milano

INTER RIVAS AGGIORNAMENTO/ Il giovane calciatore di proprietà dell’Inter e in prestito alla Reggina Rigoberto Rivas, ha segnato tre reti nelle ultime quattro partite con la squadra calabrese. Il giocatore honduregno, ha siglato nella sfida di ieri al Granillo contro il Monza la rete che è valsa la vittoria finale per 1-0. Il direttore sportivo della formazione amaranto ed ex portiere Massimo Taibi, ha voluto spiegare la situazione riguardante il futuro del giocatore. Queste le sue parole: “L’Inter punta su di lui, sarà difficile trattenerlo”. La società nerazzurra ha stipulato la formula del prestito con diritto di riscatto e contro riscatto, ma sul centrocampista ci sono parecchie squadre interessate.

Per tutte le altre news sui nerazzurri CLICCA QUI.

LEGGI ANCHE >>> Interlive.it | Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

La stagione in B, sembra che per il calciatore potrebbe essere il giusto trampolino di lancio per approdare e farsi apprezzare, anche nella massima divisione italiana. In ogni caso la società nerazzurra al termine della stagione, valuterà quale potrà essere la destinazione migliore per il giovane centrocampista. Come ha spiegato Calciomercato.com