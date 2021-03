Tielemans: il talento belga del Leicester piace alla società nerazzurra ma costa un po’ troppo

By

Inter, il centrocampista del Leicester Youri Tielemans sta disputando un’ottima stagione con il Leicester e la società nerazzurra lo ha inserito tra i possibili rinforzi della prossima stagione. La valutazione di circa 50 milioni di euro sembra per il momento proibitiva

INTER TIELEMANS INFORMAZIONI/ Nonostante le tante notizie che riguardano la possibile vendita dell’Inter e con l’amministratore delegato Beppe Marotta ricoverato in ospedale per Covid, anche se lo danno in netto miglioramento, la società nerazzurra sta già pensando al prossimo mercato estivo. Secondo le notizie che arrivano dall’Inghilterra, riprese da Calciomercato.com, la società milanese sembrerebbe interessata al centrocampista del Leicester Youri Tielemans, che quest’anno sta disputando un’ottima stagione. Il calciatore, ha però il contratto con la formazione inglese fino al 2023 e inoltre viene valutato su una cifra che si aggira intorno ai 50 milioni di euro.

In ogni caso, probabilmente la situazione finanziaria della società meneghina potrebbe essere molto più florida la prossima estate qualora dovesse cambiare proprietario, sia per le agevolazioni previste dalla Uefa nei confronti dei nuovi proprietari di un club calcistico, sia per una probabile maggiore disponibilità economica.