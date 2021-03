Arriva la svolta: ecco gli stipendi di gennaio e febbraio

Arriva la svolta: ecco gli stipendi di gennaio e febbraio

Come riferisce ‘Il Giorno’, la società ha risolto alcune pendenze per gli arretrati degli ultimi mesi. Suning sembra aver trovato i fondi necessari per pagare gli stipendi di gennaio e febbraio entro domani. Intanto, proseguono le trattative per la cessione della società in attesa di avere riscontri positivi in merito.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, niente Inter: ha già firmato con un altro club

LEGGI ANCHE >>> Nervosismo Conte-Oriali: la ‘confessione’ di Barella

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, rinnovo bloccato | Scambio e addio